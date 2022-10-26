Söke'de çocuk trafik eğitim alanı açıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde çocuklara trafik eğitiminin verilmesi amacıyla "Çocuk trafik eğitim alanı" açıldı.

Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önüne yapılan alanın açılışı, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Güney, eğitim yılı boyunca alanda çocuklara trafik eğitimi verileceğini belirterek emeği geçenleri tebrik etti.



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