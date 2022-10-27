Didim'de kaçak kazı operasyonu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan iki kişi serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Bölgede yapılan aramada 2 jeneratör, 5 havalandırma borusu, 3 merdiven, 2 hilti, testere, çekiç, hava kompresörü ve kazma ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı.

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