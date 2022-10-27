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AYDIN (AA) - Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 20-27 Ekim 2022 tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 5 yıl 6 ay ila 30 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ile değişik suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı.

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