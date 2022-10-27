Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre polis ekibi, Yeni Mahalle'de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 9,6 gram esrar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 5 lira ele geçirildi.



M.E, gözaltına alındı.



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