Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün ve bugün gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda E.Ç, K.Ç, V.G, A.K. ve F.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 33 bin 500 lira ele geçirildi.

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