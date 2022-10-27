Aydın'da kadınlar "Cumhuriyet" yürüyüşü yaptı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kadınlar yürüyüş yaptı.

Aydın Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınların, yöresel ve Cumhuriyet dönemine ait kıyafet giydiği görüldü. Bazı kadınlar da atlara binerek yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüşün sonunda kadınlar zeybek oynadı.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Yazıcı, Cumhuriyet sevdalılarının bir araya geldiğini söyledi.

Yazıcı, "Biz buradan geçmişteki Türk kadınlarına ve tüm kahramanlara hitaben bu yürüyüşü yaptık. Aramızda Çete Ayşe, ilk kadın muhtar Gül Esin, dönemin komutanları var. Kadınların her meslekte olabileceğini gösterdik. Cumhuriyet varsa biz varız." dedi.





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