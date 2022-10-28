Köşk, Yenipazar, Germencik ve Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar, Söke, Köşk ve Germencik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma törenleriyle başladı.

Yenipazar ilçesindeki tören, Atatürk Parkı'nda yapıldı.

Kaymakam Vekili Şule Demirtaş ve Belediye Başkan Vekili Muharrem Tosun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mustafa Özarslan, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

- Söke

Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Ümit Hüseyin Güney Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Programda Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş da yer aldı.

- Germencik

Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Köşk

Köşk Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'ndaki törende, Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin ve Belediye Başkan Vekili Halil Koçyigit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Alper Polat ve Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş da katıldı.

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