Aydın'da 99 kadın zeybek oynadı

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AYDIN (AA) - Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 99 kadın zeybek oynadı.

Kadın Hakları Koruma Derneği öncülüğünde yapılan organizasyon kapsamında Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve ay yıldız tişörtü giyen 99 kadın, Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı.

Burada kadınlar zeybek başta olmak üzere aynı anda çeşitli yöresel oyunlar oynadı.

Programın sonunda Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran bir kişi de zeybek gösterisi yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Gürer, farklı meslek gruplarından 99 kadının yaklaşık 2 ay çalışarak bu oyuna hazırlandığını söyledi.

Gürer, "99 cesur kadın bir araya gelerek Cumhuriyetin 100. yılını karşıladık. İkinci yüzyıla da selam yolladık. 100 yıl önce kadınlar ve erkekler bu topraklarda birlikte Cumhuriyeti kurmuşlar. 100 yıl sonra da bu topraklarda bizim çocuklarımız bu meydana gelecek ve Cumhuriyetin 2. yüzyılını kutlayacak." dedi.







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