Aydın’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi cezaevine teslim edildi.



Germencik ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mursallı Mahallesindeki huzur ve güven uygulamasında yakalanan N.M'nin (70) kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası tespit edildi.



N.M, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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