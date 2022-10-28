Söke'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı ve konser düzenlendi

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AYDIN (AA) - Söke'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli'nin de katıldığı fener alayı, İstasyon ve Aydın Caddelerinin ardından tekrar Cumhuriyet Meydanında son buldu.



Fener alayının ardından Ozan Ünlü konser verdi.

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