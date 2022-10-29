Yenipazar, Söke ve Germencik'te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar, Söke ve Germencik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Yenipazar Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Kaymakam Vekili Şule Demirtaş ve Belediye Başkan Vekili Muharrem Tosun vatandaşı selamladı.

Demirtaş'ın günün önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, yöresel oyunlar oynadı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Törene, Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mustafa Özaslan, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Söke

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Kurmay Albay Murat Tek ve Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli'nin vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Daha sonra konuşma yapan Güney, cumhuriyetin hukuk devleti ilkeleri ile taçlandırıldığında daha fazla anlam kazanacağını söyledi.

Halk oyunu gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

- Germencik

Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş törene katılanları selamladı.

Selamlamanın ardından konuşma yapan Gülenç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin şiir okuması ve zeybek oynamasının ardından program sona erdi.





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