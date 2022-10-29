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Kuşadası'nda “Cumhuriyet Çocukları Şenliği" yapıldı.

AA

Kuşadası'nda “Cumhuriyet Çocukları Şenliği" yapıldı.

AYDIN (AA) - Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamada “cumhuriyet çocukları spor şenliği”nin Ada Kültür Merkezinde gerçekleştirildiği bildirildi.

6-14 yaş arasındaki çocukların spor yaparak eğlenmesi ve öğrenmesi amacıyla organizasyonda tenis, voleybol, basketbol, atletizm, okçuluk, futbol ve golf gibi çeşitli spor faaliyetleri yapıldı.

Çocuklar, spor istasyonlarının yanı sıra oyun alanları ve “Survivor” parkurunda vakit geçirdi.

Etkinliklerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ömer Günel, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti çocuklara emanet ettiğini kaydetti.

Cumhuriyetin ilelebet yaşamasının çocukların Cumhuriyet’e sahip çıkmasıyla mümkün olabileceğini belirten Günel, "Spor, hem çocuklarımızın ruhuna hem de cumhuriyetimizin dinamizmine uygun. Çocuklarımız da velilerimiz de çok mutlu. Cumhuriyetin çocuklarla anılması çok güzel. Cumhuriyet Çocukları Şenliği önümüzdeki yıllarda da devam edecek."

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