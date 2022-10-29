Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri A.Ö'nün Kardeşköy Mahallesi'ndeki evinde, uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada satışa hazır halde metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö'nün cinsel saldırı suçundan da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 35 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

A.Ö. emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan da tutuklandı.

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