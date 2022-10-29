Aydın'da firari hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B’nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan O.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.