Aydın'da 18 bin 980 makaron ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 980 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte tütün ile tütün mamullerine yönelik 2 iş yerine düzenledikleri operasyonda M.A. ve T.A'yı gözaltına aldı.

İş yerlerinde yapılan aramada 95 kilogram tütün, 18 bin 980 makaronun yanı sıra çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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