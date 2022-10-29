Germencik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları konserle sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Germencik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl kutlamaları Bahar Özbek konseriyle tamamlandı.



Belediye Konferans Salonu'ndaki Bahar Özbek'in konserine kaymakam Turgay Gülenç belediye başkanı Fuat Öndeş de katıldı.



Belediye Başkanı Öndeş, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk sayesinde en iyi yönetim şekliyle yönetildiğini belirterek, Cumhuriyeti korumak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.