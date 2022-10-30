Aydın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

M.A.Y. idaresindeki 34 FGA 23 plakalı otomobil, Söke-Didim kara yolu Yüksel Seramik mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Metin Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü M.A.Y. ise bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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