Aydın'da firari 2 hükümlü yakalandı

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​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Söke İlçe Jandarma ekipleri, 6 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan M.Ç'nin bir evde bulunduğu ihbarı üzerine Yenicami Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Hükümlü gözaltına alındı.

Kuşadası ilçesinde ise uygulama sırasında göçmen kaçakçılığı yapma suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B, jandarma ekiplerince yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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