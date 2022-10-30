Aydın'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl 8 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması" ile "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü bir adrese düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan İ.K'nın hakkında kesinleşmiş 25 yıl 8 ay 11 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.