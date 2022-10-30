Aydın'da kestiği ağacın altında kalarak yaralanan kişi hastanede öldü

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AYDIN(AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 26 Ekim'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi, kurtarılamadı.



Bağarası Mahallesi'nde arazisi içindeki ağacı kesmeye çalışan Sezgin Uz, halatla bağladığı ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Uz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki tedaviye rağmen olaydan 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

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