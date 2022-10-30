Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Mesudiye Mahallesi'nde N.G'ye ait ikamete düzenlenen operasyonda 13,08 gram metamfetamin uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Ekipler, ikamette bulunan N.G, O.Ö, V.E. ve B.K'yı gözaltına aldı. O.Ö. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.





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