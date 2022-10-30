Aydın'daki hırsızlık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı.

Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili oluşturulan özel ekip, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi yakaladı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda eşya ve motosiklet ele geçirildi.







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