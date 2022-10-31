Aydın'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Mahalle'de devriye görevi sırasında şüphe üzerine F.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik sorgusunda F.K'nin hakkında birçok suçtan kesinleşmiş 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu belirlendi.

Yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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