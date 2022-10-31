Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki M.A. (31), A.Y. (25) ve F.T'nin (40) üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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