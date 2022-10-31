Aydın'da makilik alanda yangın çıktı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Karataş mevkisindeki makilik ve kısmen tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.



Yangın söndürme çalışmalarına 5 uçak ve 2 helikopter de destek veriyor.

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