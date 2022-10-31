Aydın'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde yakalanan motosiklet hırsızlığı şüphelisi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu.

Motosikletin çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücü C.G. (33) gözaltına alındı.

İşlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.G. tutuklandı.





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