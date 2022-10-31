GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karataş mevkisindeki makilik ve kısmen tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 4 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.





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