Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine İzmir-Aydın Otoyolu'nda bir kamyonet ile otomobili takibe aldı.

Şüpheliler, durumu fark edince araçlarda bulunan paketlenmiş haldeki uyuşturucunun bir kısmını otoyolun Germencik-Söke kavşağında attı.

Ekiplerin durdurduğu kamyonet ve otomobildeki M.S, Ç.Ç, K.E, H.Y. ve R.D.gözaltına alındı, yola atılan uyuşturucu paketleri de polis tarafından toplandı.

Operasyonda yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirildi.





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