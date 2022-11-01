Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 53 düzensiz göçmen yakalandı.



Didim açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir lastik botu durdurdu.



Ekipler, bottaki 53 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklular, işlemin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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