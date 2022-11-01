Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ekim'de İzmir-Aydın Otoyolu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan M.S, Ç.Ç, K.E, H.Y. ve R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve Ç.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Ekim'de kentte uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir kamyonet ile otomobili İzmir-Aydın Otoyolu'nda durdurmuş, M.S, Ç.Ç, K.E, H.Y. ve R.D'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerin Germencik-Söke kavşağında attığı paketlerde 100 gram metamfetamin ele geçirilmişti.





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