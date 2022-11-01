GÜNCELLEME - Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA

GÜNCELLEME - Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çine, Köşk Efeler'de taşımalı eğitim gören 106 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerdin 97’si taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin tahmin edildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın´da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın´da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Aydın'da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası'nda 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın BŞB filede sezonu açıyor
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede sezonu açıyor
Takla atan otomobilde yaralanan ikizler taburcu oldu, annelerinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde yaralanan ikizler taburcu oldu, ...
Aydın'da makilik yangını (2)
YEREL HABERLER Aydın'da makilik yangını (2)
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına ...
Şarkıcı Kurtuluş Kuş, cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada iftira atıldığını savundu
YEREL HABERLER Şarkıcı Kurtuluş Kuş, cinsel saldırı suçundan ...
Aydın'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
(Görüntülü) AYDIN&#039;DA MAKİLİK YANGINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN'DA MAKİLİK YANGINI
Aydın'da makilik yangını
YEREL HABERLER Aydın'da makilik yangını
(Görüntülü) SÖKE&#039;DE MAKİLİK YANGINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SÖKE'DE MAKİLİK YANGINI
GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda çıkan yangın ...
Aydın'da makilik alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Aydın'da makilik alanda yangın çıktı
Otomobil, takla attı; sürücü anne ile ikiz kızları yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, takla attı; sürücü anne ile ikiz kızları ...
Aydın'da şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Aydın'da şampiyonlar belli oldu
Efeler 09 zirveye yürüyor
YEREL HABERLER Efeler 09 zirveye yürüyor
Nazilli Belediyespor ilkleri başardı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor ilkleri başardı
22 yıl hapisle aranan hükümlü yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER 22 yıl hapisle aranan hükümlü yakalanıp, tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.