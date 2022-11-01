Aydın'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 düzensiz göçmen ile organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

Hareket halindeki jet skiyi durduran ekipler, 2 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 1 şüpheliyi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.





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