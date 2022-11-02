Aydın'da hırsızlık zanlısı çalıntı eşyalarla yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki hırsızlık operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine A.D'yi (18) durdurdu.

Hırsızlık suçlamasıyla arandığı belirlenen A.D'nin yanındaki çuvalda amfi, teyp ve hoparlör ele geçirildi.



Yapılan incelemede ses sistemlerinin bir hafif ticari araçtan çalındığı belirlendi.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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