Aydın'da hırsızlık zanlısı çalıntı eşyalarla yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da hırsızlık zanlısı çalıntı eşyalarla yakalandı

AA

Aydın'da hırsızlık zanlısı çalıntı eşyalarla yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki hırsızlık operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine A.D'yi (18) durdurdu.

Hırsızlık suçlamasıyla arandığı belirlenen A.D'nin yanındaki çuvalda amfi, teyp ve hoparlör ele geçirildi.

Yapılan incelemede ses sistemlerinin bir hafif ticari araçtan çalındığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da sürücüsü fenalaşan kamyonet, denize düştü
YEREL HABERLER Aydın'da sürücüsü fenalaşan kamyonet, denize düştü
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Direksiyonda baygınlık geçirince kamyonetiyle denize düştü
YEREL HABERLER Direksiyonda baygınlık geçirince kamyonetiyle denize ...
Nazilli Belediyespor'da bahar geldi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da bahar geldi
Aydın'da 133 öğrenci ve 45 sporcu, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Aydın'da 133 öğrenci ve 45 sporcu, zehirlenme ...
Efeler 09'da çıkış sürecek
YEREL HABERLER Efeler 09'da çıkış sürecek
(Görüntülü) AYDIN&#039;DA 2.3 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN'DA 2.3 TON SAHTE İÇKİ ELE ...
Aydın'da 2,3 ton sahte içki ele geçirildi; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da 2,3 ton sahte içki ele geçirildi; 5 gözaltı
Mezarı Afrodisias Antik Kenti’nde olan arkeolog: Kenan Erim
YEREL HABERLER Mezarı Afrodisias Antik Kenti’nde olan arkeolog: ...
Ege'de batan bottaki kayıp göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Ege'de batan bottaki kayıp göçmenlerden birinin ...
Kuşadası'nda 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 kaçak ...
Aydın'da 27 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 27 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)
YEREL HABERLER Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Aydın'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın´da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın´da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
GÜNCELLEME - Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi ...
Aydın'da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası'nda 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın BŞB filede sezonu açıyor
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede sezonu açıyor
Takla atan otomobilde yaralanan ikizler taburcu oldu, annelerinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde yaralanan ikizler taburcu oldu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.