Didim açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

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​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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