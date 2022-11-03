Aydın'da kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osman Uysal idaresindeki 66 AH 900 traktör, Aydın-İzmir kara yolu Alangüllü Mahallesi'nde, Ferdi Kara'nın kullandığı 09 EP 137 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan traktör sürücüsü Uysal ile kamyonette bulunan Sinem Kara ve Emir Kara, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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