Aydın'da terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla yakalama kararı bulunan V.K'nin adresine operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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