Kuşadası açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.



​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlar içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.



Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.