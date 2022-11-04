Aydın'da avcılar denetlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, av alanlarında denetim yaptı.



Helikopter desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde Bafa Gölü de havadan izlendi. Denetimde 157 avcı, kontrol edildi.



Yaban hayatının korunması için denetimlerin süreceği öğrenildi.



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