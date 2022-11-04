Germencik’te belediye personeline yangın eğitimi verildi

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AYDIN (AA) - Germencik Belediyesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, personele yangına müdahale yöntemleri anlatıldı.

Eğitimin ardından çalınan sirenle alınan eğitimin uygulamasına geçildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediye personelinin kendini geliştirmesi için eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

Eğitime Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdürü Murat Aktaş da katılı.

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