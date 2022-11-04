Aydın Valiliğinden Germencik'teki Magnesia Antik Kenti kazısına maddi destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydin Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ayter AŞ aracılığıyla Germencik ilçesindeki antik kent kazı çalışmaları için maddi destek sağlanmasını öngören protokol imzalandı.​​​​​​​



Vali Hüseyin Aksoy ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'in katılımıyla Magnesia Antik Kenti'nde düzenlenen törende imzalanan protokolle 1 milyon 225 bin liralık destek sağlanacak.

Törende konuşan Aksoy, kazı alanlarına destek olmak amacıyla sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Aydın genelinde arkeolojik çalışma yapılan 19 alan olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en yaygın çalışma yapılan illerinden biri Aydın. Temennimiz, yapılan çalışmalarla kültürü turizmle buluşturarak ekonomik anlamda daha fazla katkıyı hem ülkemize hem ilimize kazandırabilmek. Kazı başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kültürel değerlerin kazılarak turizme kazandırılması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra da büyük bir kararlılıkla çalışmalarımız devam edecek."

Vali Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci ile birlikte kazı alanını gezerek Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir'den bilgi aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.