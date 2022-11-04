Kuşadası açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlarda göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 40 düzensiz göçmeni kurtarıp kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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