Aydın'da aranan şüpheli ile iki firari hükümlü yakalandı

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​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü ile aranan bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.V, 12 yıl 8 ay hapis cezası olan U.Ü. ile hırsızlık suçundan aranan K.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

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