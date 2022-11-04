Aydın'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde sahte içki ele geçirilen evdeki bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hisar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Bu adreste yapılan aramada 59 litre sahte rakı, 4 sahte içki yapımında kullanılan aroma, 2 kazan, 2 tabanca ile mermileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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