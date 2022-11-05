Aydın'da 2 kişi uyuşturucuyla yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde üst aramalarında uyuşturcu bulanan iki kişi, gözaltına alındı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baklaköy Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette bulunan H.İ.K (23) ve N.B'nin (22) yapılan üst aramasında 7 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.



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