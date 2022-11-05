Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen altın takılar ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'da bir eve düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'nden kalma olduğu değerlendirilen altın takılar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K'nin Efeler ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 6 parça halinde altın göz ve ağız bandı, bir çift balık figürlü küpe, 5 parça halinde altın alınlık, 3 parça halinde altın boyunluk ve 20 altın yaprak figürü ele geçirildi.

Roma Dönemi'nden kalma olduğu değerlendirilen takıların, o dönemde soyluların cesetlerini süslemede kullanılan takılarla benzerlik taşıdığı kaydedildi.

Gözaltına alınan G.K'nin jandarmadaki işlemi sürüyor.

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