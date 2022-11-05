Aydın'da geleneksel boğa güreşi düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'da 25. Geleneksel Boğa Güreşleri etkinliği yapıldı.

Çamköy Mahallesi'nde Boğa Güreşleri Derneği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında İzmir, Muğla ve Artvin'den 100 boğa getirildi.

Güreş esnasında kaçan bazı boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Mahalle muhtarı İlhan Kaştan, gazetecilere, elde edilen geliri mahallenin ihtiyaçlarında kullanacaklarını bildirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve siyasi parti temsilcileri de güreşleri izledi.



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