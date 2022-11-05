Söke Ticaret Odasında başkanlığa Metin Sakalar getirildi

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AYDIN (AA) - Söke Ticaret Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Metin Sakalar seçildi.

Söke Ticaret Odası Olağan Genel kurulu gerçekleştirildi.



Üç listenin yarıştığı seçimi Metin Sakalar'ın lideri olduğu Değişim Grubu kazandı.



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