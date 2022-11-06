Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyen D.U'ya kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Ayağından yaralanan D.U, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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