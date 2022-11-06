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Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk, Semra Özer, Çağla Salih)

Kuzeyboru: Klimets, Merve Atlıer, Mitchem, Paskova, Arelya Karasoy, Correa (Ceren Önal, Dilek Kınık, Rahimova, Nursevil Aydınlar, Ezgi Bektaş)

Setler: 25-22, 18-25, 25-22, 19-25, 15-10

Süre: 133 dakika (27, 28, 30, 28, 20)

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.





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