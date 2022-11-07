Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 58 lira, en yüksek 72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 58,00 72,00 Sıra buğday 6,60 6,90 Sıra mısır 5,60 6,60 Salamuralık zeytin 15,50 16,00





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